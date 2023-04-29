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Медведев пожаловался Маску на ограничение Twitter его поста

Вероника Волосунова
23:00 29.04.2023
Медведев отметил, что в то же время записи, призывающие уничтожить Россию, остаются в рамках правил этой социальной сети.
Медведев пожаловался Маску на ограничение Twitter его поста
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил об ограничении Twitter показов его поста про Польшу в английском аккаунте. Он переопубликовал запись в российском аккаунте и отметил Илона Маска.

«Администрация "Твиттера" ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию – это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это ещё раз здесь. И как тебе такое, Илон Маск», - написал Медведев в посте своего русскоязычного аккаунта в Twitter.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал в англоязычном аккаунте пост о том, что Польша не должна существовать для России, пока у власти находятся одни русофобы, а на Украине полно польских наемников.

Сегодня утром польские власти захватили среднюю школу при посольстве РФ в Варшаве. Они дали время сотрудникам школы до 19:00 покинуть здание. При этом ворота школы были заблокированы цепью с замком, чтобы не дать вывезти имущество. В результате сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание до установленного времени. Они направились к другому объекту, принадлежащему посольству РФ.

Ранее стало известно о присвоении Польшей российских денежных средств. Значительные суммы в американской и польской валютах были изъяты со счетов посольства и переведены на счета местной прокуратуры.

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