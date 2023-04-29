При обстреле националистами Ясиноватой погибли двое и ранены четверо жителей

Предварительно сообщается, что удары могли быть нанесены из реактивной системы залпового огня «Град».

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По Ясиноватой в ДНР украинские националисты нанесли удар, в результате которого двое погибших и четверо раненых. Указано, что обстрелы могли вестись из РСЗО «Град».

Сообщается об обстрелах, которые были произведены дважды за день - в 15:00 и в 17:20. Повреждены многоквартирный дом, частные жилые дома и здание «ГК Донбассгаз Ясиноватского Управления». Об этом информирует РИА Новости.

Сутками ранее боевики из реактивной артиллерии обстреляли Донецк двумя ракетами. Удар пришелся по Киевскому району столицы ДНР.

Также приводилась информация, что за сутки 28 апреля украинские боевики 47 раз обстреляли Донецкую республику. На Донецком направлении - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском - 21 обстрел из артиллерии 155 миллиметров.