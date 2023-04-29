Украинские боевики за сутки 47 раз обстреляли ДНР

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Населенные пункты ДНР в течение 28 апреля 47 раз подвергались обстрелу со стороны Украины. Оперативными статданными поделилось представительство ДНР в СЦКК.

Больше случаев ведения огня по гражданским объектам зафиксировано на горловском и донецком направлениях.

«На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 21 обстрел из артиллерии 155 миллиметров», - говорится в публикации в Telegram-канале представительства.

По пять раз боевики накрывали огнем артиллерии населенные пункты на ясиноватском и волновахском направлениях.

«Противник совершил на ясиноватском пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На волновахском - пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра», - отметили в представительстве.

В общей сложности боевики выпустили 259 различных боеприпасов, от обстрела пострадали 11 населенных пунктов ДНР, в том числе Горловка и Донецк. По предварительным данным, погибли девять мирных граждан в Донецке, ранения получили 17 человек в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

Ранее сообщалось, что 28 апреля боевики несколько раз обстреливали Донецк, один из снарядов попал в маршрутку с людьми.



