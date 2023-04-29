Кабмин Украины запретил использование Z и V на автомобильных номерах

Исключения составляют лишь номерные знаки госрегистрации для электромобилей и производство индивидуальных номерных знаков.

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Правительство Украины приняло новый запрет. Он касается использования букв «Z» и «V» на автомобильных номерах. Однако, есть исключения, которые касаются запрета на заказ и производство индивидуальных номерных знаков, содержащих данную символику. Также это касается электромобилей.

«О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет», - приводит РИА Новости информацию со ссылкой МВД Украины.

Указано, что данные символы запрещено использовать в отдельном написании, а также в написанных кириллицей словах, вместо «З», «С», «В», «Ф».

Вместе с тем, запрет касается изображений, надписей, символики коммунизма и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Добавлено, что владельцу транспортного средства придется придумать новую комбинацию символов, если номерной знак был выпущен ранее и в настоящее время противоречит этим новым правилам.

В июне прошлого года на Украине создавали совет по вопросам «дерусификации и декоммунизации». Минкульт Украины тогда заявлял, что «дерусификация, декоммунизация и деколонизация - это своевременные процессы в истории современной Украины».

Позже сообщалось, что украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде. Участники украинской экспедиции врач Матковский и механик Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий и дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы.