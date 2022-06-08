На Украине создают совет по вопросам «дерусификации и декоммунизации»

Отмечается, что власти и население должны совместно решать вопросы «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

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На Украине всерьез решили заняться вопросами искоренения всего, что имеет отношение к русскому языку и культуре, а также к коммунистическому строю.

Так, украинским Министерством культуры и информационной политики (МКИП) было инициировано создание соответствующего совета. В частности, совет будет заниматься вопросами «дерусификации, декоммунизации и деколонизации». Об этом МКИП сообщает в своем Telegram-канале.

«Дерусификация, декоммунизация и деколонизация - это своевременные процессы в истории современной Украины. Но все они должны проходить цивилизованно», - сообщает украинский Минкульт.

Отмечается, что были проведены общественные обсуждения и «инициировали создание совещательного органа - Совета при МКИП и УИНП (Украинский институт национальной памяти. - Прим. ред.), который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации».

«Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с Советом», - приводит информацию украинское ведомство.

Ранее, в апреле, уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень выступил за отмену русского языка в учебных заведениях страны. Тогда он озвучил идею отменить с 1 сентября этого года преподавание русского языка. Также высказалась вероятность отправки учителей русского языка на простой.