Украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде
Участники 27-й экспедиции видоизменили путеводители с названиями и расстояниями до разных городов.
© Фото: Jerzy Strzelecki, CC BY 3.0, Wikimedia
Участники украинской научной экспедиции переименовали таблички на арктической станции «Академик Вернадский» в рамках декоммунизации. Об этом говорится в сообщении Национального арктического научного центра.
Украинские специалисты в составе экспедиций проводят исследования на станции, которая была передана стране Великобританией в 1996 году. Изначально она назвалась «Фарадей», а затем была переименована в «Академик Вернадский».
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