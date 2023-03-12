Украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде

© AntarcticCenter, Facebook*

В научном центре заявили, что участники 27-й экспедиции провели ремонт путеводителя с названиями и расстояниями до разных городов.

«Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы», - говорится в сообщении центра на странице в Facebook*.

К указателям также добавили Мариуполь, входящий в состав в России, и Бучу. Таблички с названиями этих городов окрашены в цвета флага, используемого рядом националистических организаций, включая «Правый сектор»** и УНА-УНСО**.

Официальный Киев воюет с памятниками советской эпохи, переименовывает улицы и населенные пункты с 2015 года, когда Верховная рада приняла закон о декоммунизации. Он предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР. Ранее в Киеве снесли памятник советскому генералу Николаю Ватутину, освободившему город он нацистов.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

**«Правый сектор» и УНА-УНСО - украинские экстремистские организации, запрещенные на территории РФ.