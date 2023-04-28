СК РФ предъявил обвинения по делу о пожаре в свердловской Сосьве

Фигурантов обвиняют в уничтожении имущества и нарушении требований пожарной безопасности, а также в халатности и нарушении прав граждан и организаций.

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Следственный комитет России предъявил обвинение в совершении преступлений, связанном с масштабным пожаром в поселке Сосьва в Свердловской области. В результате происшествия погибли двое человек и уничтожено большое количество жилых домов и иного имущества.

Учитывая установленные обстоятельства, предъявлено обвинение двум гражданам. Один из них - мужчина 29 лет, управлявший на местной пилораме, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Следователем СКР двум накануне задержанным гражданам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений», - сообщил СК РФ в распространенном сообщении.

Указано, что второй фигурант - 40-летний специалисту по пожарной безопасности обвиняется по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров. На следующий день стало известно, что жителям поселка Сосьва в Свердловской области выделят порядка 95 миллионов рублей для выплат. Главой региона поставлена задача восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона.