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В Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат жителям поселка Сосьва

Игнат Далакян
10:03 27.04.2023
Также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона.
В Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат жителям поселка Сосьва
© Фото: МЧС РФ
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Власти Свердловской области выделят около 95 миллионов рублей для выплат жителям поврежденного в результате пожара поселка Сосьва. Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Кроме того, ТАСС передает, что в сообщении ведомства говорится, что глава Свердловской области поставил задачу восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона. Таким образом, в ближайшее время в пострадавшем от крупного пожара поселке начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев и индивидуальных модульных домов.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что пострадавшие при пожаре в поселке Сосьва в Свердловской области могут обратиться в передвижной пункт ОВД. Там они могут получить информацию по вопросу восстановления сгоревших документов.

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