В Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат жителям поселка Сосьва

© Фото: МЧС РФ

Власти Свердловской области выделят около 95 миллионов рублей для выплат жителям поврежденного в результате пожара поселка Сосьва. Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Кроме того, ТАСС передает, что в сообщении ведомства говорится, что глава Свердловской области поставил задачу восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона. Таким образом, в ближайшее время в пострадавшем от крупного пожара поселке начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев и индивидуальных модульных домов.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что пострадавшие при пожаре в поселке Сосьва в Свердловской области могут обратиться в передвижной пункт ОВД. Там они могут получить информацию по вопросу восстановления сгоревших документов.