В Чехии приняли проект резолюции против участия россиян в Олимпиаде

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В пленуме Олимпийского комитета Чехии утвердили проект резолюции по вопросу возможного участия в Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже, спортсменов из сборных России и Белоруссии. Об этом следует из сообщения на сайте организации.

Выступают в Чехии против участия россиян и белорусов даже в квалификационных соревнованиях.

«Пленум COV не согласен ни с какой формой участия России и Белоруссии в отборе на Олимпиаду-2024, равно как и на самом турнире, во время военного конфликта в Украине», - говорится в постановлении.

Кроме этого, в организации выразили поддержку санкциям, ранее наложенным на Россию и Белоруссию. Полномочия о донесении соответствующей позиции при дальнейших переговорах с МОК возложены на главу Олимпийского комитета страны Иржи Кейвала.

При этом ранее в пресс-службе Олимпийского комитета Чехии сообщили, что не рассматривают вариант бойкота Олимпиады в случае допуска атлетов из России и Белоруссии. В то время как, например, Польша уже пригрозила МОК бойкотом, если такое произойдет.

Напомним, по словам президента МОК Томаса Баха, окончательный вердикт по участию спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, будет принят после преодоления отметки в один год до начала.