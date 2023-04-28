В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Чехии приняли проект резолюции против участия россиян в Олимпиаде

Вероника Волосунова
17:26 28.04.2023
Олимпийский комитет Чехии также поддержал ранее наложенные на Россию и Белоруссию санкции.
В Чехии приняли проект резолюции против участия россиян в Олимпиаде
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

В пленуме Олимпийского комитета Чехии утвердили проект резолюции по вопросу возможного участия в Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже, спортсменов из сборных России и Белоруссии. Об этом следует из сообщения на сайте организации.

Выступают в Чехии против участия россиян и белорусов даже в квалификационных соревнованиях.

«Пленум COV не согласен ни с какой формой участия России и Белоруссии в отборе на Олимпиаду-2024, равно как и на самом турнире, во время военного конфликта в Украине», - говорится в постановлении. 

Кроме этого, в организации выразили поддержку санкциям, ранее наложенным на Россию и Белоруссию. Полномочия о донесении соответствующей позиции при дальнейших переговорах с МОК возложены на главу Олимпийского комитета страны Иржи Кейвала.

При этом ранее в пресс-службе Олимпийского комитета Чехии сообщили, что не рассматривают вариант бойкота Олимпиады в случае допуска атлетов из России и Белоруссии. В то время как, например, Польша уже пригрозила МОК бойкотом, если такое произойдет.

Напомним, по словам президента МОК Томаса Баха, окончательный вердикт по участию спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, будет принят после преодоления отметки в один год до начала. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:22 Армия
Видео
Российские артиллеристы вытесняют противника с позиций под Северском
17:56 В стране и мире
Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест
17:13 В стране и мире
Видео
Единственный в Донецке аппарат МРТ поврежден после обстрела города боевиками
16:15 В стране и мире
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса
14:48 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала 17-летнего подростка, готовившего поджог электроподстанции под Калугой
Популярное
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.