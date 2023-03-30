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Министр спорта Польши пригрозил МОК бойкотом Игр в случае допуска атлетов из РФ

Ирина Елагина
10:48 30.03.2023
Министр спорта Польши выразил несогласие с возможным допуском российских спортсменов на Олимпийские игры и пугает МОК бойкотом.
Министр спорта Польши пригрозил МОК бойкотом Игр в случае допуска атлетов из РФ
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress
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Министр спорта Польши Камиль Бортничук назвал скандальным решение МОК о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх под нейтральным флагом и не исключает бойкотирование Игр, чтобы не выступать вместе с атлетами из РФ. Свою позицию глава спортивного ведомства Польши озвучил в интервью радиостанции RMF FM.

«Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится», - приводит РИА Новости слова Бортничука.

Аналогичную позицию ранее высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Это скандал и предательство истинного духа спорта», - подчеркнул польский премьер.

Напомним, что 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов под нейтральным флагом, кроме командных видов спорта и атлетов, связанных с Вооруженными силами и силовыми структурами. Рекомендации МОК вызвали недоумение и вопросы в российском спортивном сообществе.

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