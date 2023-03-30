Министр спорта Польши пригрозил МОК бойкотом Игр в случае допуска атлетов из РФ
Министр спорта Польши Камиль Бортничук назвал скандальным решение МОК о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх под нейтральным флагом и не исключает бойкотирование Игр, чтобы не выступать вместе с атлетами из РФ. Свою позицию глава спортивного ведомства Польши озвучил в интервью радиостанции RMF FM.
«Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится», - приводит РИА Новости слова Бортничука.
Аналогичную позицию ранее высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Это скандал и предательство истинного духа спорта», - подчеркнул польский премьер.
Напомним, что 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов под нейтральным флагом, кроме командных видов спорта и атлетов, связанных с Вооруженными силами и силовыми структурами. Рекомендации МОК вызвали недоумение и вопросы в российском спортивном сообществе.