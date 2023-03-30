Бах рассказал, когда будет принято решение об участии россиян в Олимпиаде-2024

Томас Бах также добавил, что до принятия окончательных решений МОК будет мониторить соблюдение рекомендаций.

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Окончательный вердикт по участию спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, будет принят после преодоления отметки в один год до начала. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Решение по участию атлетов с паспортами России и Белоруссии определенно будет принято после отметки в год до старта Олимпиады-2024. Мы будем мониторить внедрение наших рекомендаций. Понимаем, что это комплексный вопрос», - заявил Бах.

Бах добавил, что Ассоциация летних олимпийских международных федераций подтвердила готовность оказать помощь международным спортивным федерациям в работе по этому вопросу.

«Как только у нас будет четкая картина происходящего, мы примем решение», - заключил президент МОК.

Ранее российские спортсмены отреагировали на несправедливые рекомендации МОК, согласно которым к участию в международных соревнованиях не стоит допускать тех, кто связан с армией или силовыми структурами. Кроме того, решение будут принимать международные спортивные федерации, в командных видах спорта участие россиян и вовсе не рассматривается. Глава ОКР считает, что это не просто дискриминация, а нарушение прав человека.