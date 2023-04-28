Врио главы ДНР Пушилин назвал зверскими обстрелы Донецка
Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин назвал зверскими удары по Донецку, которые украинские боевики нанесли 28 апреля.
«ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них ребенок», - приводит его слова «360».
Сегодня утром националисты попали снарядом по маршрутному такси №25. В результате погибли семь человек, среди которых был ребенок. Чрезвычайное происшествие случилось в районе бывшего универсама «Украина».
Также Пушилин указал, что снаряды попали по больнице и жилым домам, разорвались в парке. Он отметил: в отделение травматологии республиканской больницы доставили более 10 раненых.
Утром 28 апреля украинские националисты нанесли удар по Ворошиловскому району столицы Донецкой Республики. Пострадали жилые дома, у одного обрушилась кровля. У припаркованного рядом автомобиля выбило лобовое стекло.