Врио главы ДНР Пушилин назвал зверскими обстрелы Донецка

Боевики нанесли удары по парку, больнице и жилым домам, а также по общественному транспорту.

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Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин назвал зверскими удары по Донецку, которые украинские боевики нанесли 28 апреля.

«ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них ребенок», - приводит его слова «360».

Сегодня утром националисты попали снарядом по маршрутному такси №25. В результате погибли семь человек, среди которых был ребенок. Чрезвычайное происшествие случилось в районе бывшего универсама «Украина».

Также Пушилин указал, что снаряды попали по больнице и жилым домам, разорвались в парке. Он отметил: в отделение травматологии республиканской больницы доставили более 10 раненых.

Утром 28 апреля украинские националисты нанесли удар по Ворошиловскому району столицы Донецкой Республики. Пострадали жилые дома, у одного обрушилась кровля. У припаркованного рядом автомобиля выбило лобовое стекло.