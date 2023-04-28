Последствия удара боевиков, унесшего жизни семи человек в Донецке, показали на видео

Как сообщает корреспондент «Звезды», удар был нанесен украинскими РСЗО «Град».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры последствий украинского обстрела, унесшего жизни семь человек в Донецке. На место прибыл корреспондент Алексей Огренич.

«Я нахожусь в Киевском районе Донецка. Сегодня украинские боевики выпустили по нему и Ворошиловскому району ракеты РСЗО "Град". Вот так выглядит автобус, по которому пришлось прямое попадаение», - заявил корреспондент.

Информация по раненым уточняется, но известно, что как минимум десять человек было доставлено в местную травматологию.

Ранее «Звезда» сообщала, что удар украинских боевиков по Донецку полностью разрушил жилой дом - на месте здания остался только кратер.