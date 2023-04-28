Удар украинских боевиков по Донецку полностью разрушил жилой дом
Украинские националисты обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка из РСЗО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Украинские боевики обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, в результате удара полностью разрушен жилой дом, рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
«Вы видите эту воронку, на ее месте был жилой дом. Вокруг жилые постройки, в основном, одноэтажные дома. Место очень густонаселенное, по стечению обстоятельств никто не пострадал», - сказал он.
Кроме того, украинские националисты обстреляли Калининский район Донецка, выпустив ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). О какие именно РСЗО идет речь, уточняют специалисты.
Кроме того, прямо сейчас украинские боевики обстреливают Александровку в пригороде Донецка. Ранее киевские формирования нанесли удар по Горловке, пострадал пассажирский автобус.