Четверо детей пострадали при взрыве мины «Лепесток» в Донецке

Подробности произошедшего уточняются, раненые уже доставлены в травматологию.

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В Донецке четверо детей были ранены после подрыва противопехотной фугасной мины ПФМ-1 «Лепесток». Сообщается, что инцидент произошел в Пролетарском районе города. Дети уже доставлены в травматологический пункт. Об этом написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате подрыва на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе ранения получили четверо детей. Пострадавшие доставлены в травматологию. Подробности уточняются», - сообщил градоначальник.

Данная мина предназначена для повреждения ног. Она срабатывает после наступления на нее. Устанавливается дистанционными средствами минирования.

Ранее по Донецку украинские боевики выпустили 20 ракет из реактивной артиллерии. Также вместе с Ясиноватой он подвергался обстрелу 22 апреля. Тогда 25 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров попали по улицам Киевского, Куйбышевского и Кировского районов Донецка.