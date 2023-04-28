В Кремле заявили, что в Параде Победы примут участие подразделения бойцов спецоперации
Дмитрий Песков заявил, что подробности на данный момент - это дело Минобороны России, но подтвердил сам факт участия.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Параде Победы на Красной площади примут участие подразделения участников спецоперации.
«Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны. А лучше дождаться самого парада», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Тем временем участники спецоперации продолжают громить украинских боевиков. Так, в группировке ВС РФ «Запад» заявили об уничтожении командного пункта украинских боевиков в Купянске ракетным ударом.
А «Звезда» опубликовала кадры успешного штурма опорного пункта боевиков на Донецком направлении - результат работы съемочной группы с корреспондентом Владиславом Кустовым во главе.