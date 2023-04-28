ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому командному пункту в Купянске

Командный пункт противника уничтожен. Потери украинской стороны составили около 30 человек.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по командному пункту украинских боевиков в Купянске, заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«Ракетным ударом уничтожен командный пункт противника в городе Купянск», - сказал он.

В результате ракетного удара украинские вооруженные формирования понесли потери в живой силе - это примерно 30 человек.

Якимкин сообщил о положении дел на Купянском направлении. В районах Масютовки и Новоселовского за сутки уничтожены три украинские разведгруппы, а в районе Двуречного сорваны две попытки смены подразделений противника.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила минометную секцию неприятеля под Ивановкой и два наблюдательных пункта в районе Стельмаховки и Новоселовского.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.