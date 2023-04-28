Появились кадры успешного штурма укрепрайона боевиков на Донецком направлении

В результате штурма наши военнослужащие взяли очередной укрепрайон боевиков под Донецком.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Эксклюзивный репортаж нашего военкора Владислава Кустова с Донецкого направления специальной военной операции. Вместе с Первым Донецким армейским корпусом его съемочная группа работает на передовой. Во время подготовки материала о действиях штурмовых отрядов наши коллеги попали под огонь снайпера.

Донецкое направление. Идет штурм укрепрайона украинских боевиков.

На экране - поле боя. Командиры в режиме реального времени ведут штурмовые группы. Глаза командиров - разведка, а сейчас это сразу несколько дронов, которые одновременно зависли над позициями противника.

Наша съемочная группа двигается вместе с командиром одной из рот 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Он просит называть его Просто Жека. Его задача контролировать боеспособность огневых точек поддержки.

На улицах этого населенного пункта словно играешь в русскую рулетку. Опасность в небе... Опасность на горизонте. Пули свистят одна за одной. После второй становится ясно - работает снайпер.

Журналисты укрылись в одной из построек на территории разрушенного украинскими боевиками храма. Тем временем продолжается штурм.

Командир роты, чтобы максимально обезопасить нашу съемочную группу кроме автомата взял с собой и дронобойное ружье.

Жека с 14 года защищает Донбасс. О своем боевом пути рассказывать не любит. Но другие нам рассказали - Он давно носит звание Героя Донецкой народной республики. Боевой опыт подсказывает необычные инженерные решения. В его роте Нашлись мастера, которые приварили станковый противотанковый гранатомет к люльке мотоцикла, чтобы неожиданно бить по врагу.

Наступает небольшое затишье, на одном из перевалочных пунктов встречаем бойца с позывным Кот. В его руках дедовская двустволка. Еще один способ борьбы с вражескими дронами - дробь. Кот тоже в боях с 14 года. Хромает из-за ранения, голос хриплый, потому что осколок пробил горло, но Кот продолжает борьбу.

Пулеметчик бьет в небо по очередной птичке, как здесь говорят, то есть по дрону противника. Затишье длилось недолго.

Благодаря камере на нашем дроне, отчетливо видно, как штурмовик 9-й бригады под огнем противника продвигается от воронки к воронке в сторону позиции националистов.

Жека показывает нам недавние перехваты радио переговоров украинских боевиков. Почти интервью с Пока еще строевым националистом.

Штурм продолжается практически весь день. Результат - очередной укрепрайон боевиков взят. А значит киевские формирования отодвинуты минимум еще на километр от Донецка.

Материал подготовили Владислав Кустов, Ирина Елагина и Николай Баранов.