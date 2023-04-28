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В США потерпел крушение грузовой поезд

Ирина Елагина
02:16 28.04.2023
В результате аварии несколько вагонов упали в реку.
В США потерпел крушение грузовой поезд
© Фото: @Spriter99880 Twitter
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Происшествие на железнодорожном транспорте произошло в штате Висконсин в США.

Как сообщает RT со ссылкой на американские СМИ, крушение потерпел товарный состав. Несколько вагонов грузового поезда упали в реку Миссисипи в города Ферривил.

По предварительным данным, пострадали 12 вагонов. С каким грузом шел состав, и нет ли угрозы для экологии, информации пока не поступало.

Ранее сообщалось о крушении и возгорании товарного поезда с опасными веществами в штате Мэн в США.

Эксперты считают, что проблема износа транспортной инфраструктуры в Америке имеет давний характер. 

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