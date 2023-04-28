В США потерпел крушение грузовой поезд
В результате аварии несколько вагонов упали в реку.
© Фото: @Spriter99880 Twitter
Происшествие на железнодорожном транспорте произошло в штате Висконсин в США.
Как сообщает RT со ссылкой на американские СМИ, крушение потерпел товарный состав. Несколько вагонов грузового поезда упали в реку Миссисипи в города Ферривил.
По предварительным данным, пострадали 12 вагонов. С каким грузом шел состав, и нет ли угрозы для экологии, информации пока не поступало.
Ранее сообщалось о крушении и возгорании товарного поезда с опасными веществами в штате Мэн в США.
Эксперты считают, что проблема износа транспортной инфраструктуры в Америке имеет давний характер.