В США потерпел крушение грузовой поезд

В результате аварии несколько вагонов упали в реку.

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Происшествие на железнодорожном транспорте произошло в штате Висконсин в США.

Как сообщает RT со ссылкой на американские СМИ, крушение потерпел товарный состав. Несколько вагонов грузового поезда упали в реку Миссисипи в города Ферривил.

По предварительным данным, пострадали 12 вагонов. С каким грузом шел состав, и нет ли угрозы для экологии, информации пока не поступало.

Ранее сообщалось о крушении и возгорании товарного поезда с опасными веществами в штате Мэн в США.

Эксперты считают, что проблема износа транспортной инфраструктуры в Америке имеет давний характер.