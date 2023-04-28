Опубликованы кадры удара украинскими боевиками по ТЦ в Донецке
Украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району города.
© Фото: Типичный Донецк, Телеграм
Украинские националисты обстреляли Ворошиловский район Донецка. Под ударом оказался местный торговый центр.
Ранее под огнем украинских националистов оказались населенные пункты Васильевка и Егоровка в донецкой Народной Республике. Боевики выпустили 12 снарядов 152 мм в течении часа.
До этого обстрелу со стороны националистов киевского режима подверглись Донецк и Ясиноватая. Боевики выпустили снаряды из 155-мм орудий «натовского» образца.