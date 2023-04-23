Донецк и Ясиноватая подверглись обстрелу националистов

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Украинские националисты открыли огонь по жилым кварталам Донецка. Двадцать пять снарядов «натовского» 155-мм калибра легли на улицы Киевского, Куйбышевского и Кировского районов столицы ДНР. О происшествии сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В 19:35 мощные взрывы раздались в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, по которым боевики выпустили семь снарядов. Пятнадцать минут спустя в убежище спешили жильцы Кировского района. Досталось и Ясиноватой, уточнили в представительстве ДНР.

Ранее стало известно о троих пострадавших от обстрелов националистов жителях Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела Петровского района пострадали мужчины 1984 и 1951 годов рождения, а также женщина.