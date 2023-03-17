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Мишустин: жители осажденного Сталинграда будут приравнены к категории ветеранов ВОВ

Игнат Далакян
15:41 17.03.2023
В числе соцгарантий будет право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Правительство России подготовило поправки в законопроект о льготах для жителей осажденного Сталинграда. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

«С этого года они будут получать такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны. В их числе право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета. Эти люди заслуживают наибольшего уважения», - сказал российский премьер на заседании правительства РФ.

Ранее глава российского кабмина заявлял, что в правительстве утвержден порядок оказания помощи участникам специальной военной операции РФ на Украине. Согласно постановлению, медицинская помощь для участников добровольческих формирований будет бесплатной.

До этого мы показывали, как Волгоград отметил годовщину победы в Сталинградской битве - переломном сражении Великой Отечественной войны. Город посетил президент России Владимир Путин, где по традиции возложил цветы на Мамаевом кургане в память о героях.

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