Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной

В прошлом месяце Михаил Мишустин сообщил, что жители осажденного Сталинграда получат право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.

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Депутаты Государственной думы РФ приравняли жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий закон был принят на пленарном заседании нижней палаты Федерального собрания.

«Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты», - говорится в тексте пояснительной записки.

Знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда.

О том, что жители осажденного Сталинграда будут приравнены к категории ветеранов ВОВ, сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 17 марта 2023 года. Он отметил, что в числе соцгарантий будет право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.