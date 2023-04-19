Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной

Максим Крюков
15:40 19.04.2023
В прошлом месяце Михаил Мишустин сообщил, что жители осажденного Сталинграда получат право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.
Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной
© Фото: Сергей Струнников, Wikimedia
Читайте нас на:

Депутаты Государственной думы РФ приравняли жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий закон был принят на пленарном заседании нижней палаты Федерального собрания.

«Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты», - говорится в тексте пояснительной записки.

Знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда.

О том, что жители осажденного Сталинграда будут приравнены к категории ветеранов ВОВ, сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 17 марта 2023 года. Он отметил, что в числе соцгарантий будет право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:40 Вопросы истории
Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной
15:21 В стране и мире
ЕК рассмотрит вопрос запрета импорта зерна с Украины
14:46 В стране и мире
Спасатели эвакуируют шахту «Распадская» в Кузбассе из-за пожара на глубине
13:30 Армия
Видео
Командующий РВСН Каракаев доложил Шойгу о ходе перевооружения на «Ярсы» в Калужской области
13:20 В стране и мире
Видео
К месту столкновений в Киево-Печерской лавре подтягиваются «красные береты» с автоматами
Популярное
Видео
Минобороны России опубликовало видеоролик с призывом записаться на контракт
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.