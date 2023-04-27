Строители в Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску
Артефакт эпохи Яёй -так называют в Японии период бронзового и железного века - нашли железнодорожные рабочие при строительстве монорельсовой дороги в Хигасиосаки в префектуре Осака.
Маска вырезана из кедра и выглядит массивной: высота раритета 30 см, ширина 18 см. Эксперты отмечают высокую сохранность маски, хотя по предварительным данным ей 1800 лет, пишет Heritage Daily.
По предположению историков маску могли использовать в ритуальных церемониях на сельскохозяйственных праздниках.
«Думаю, что маска представляет "дух правителя", бога в человеческом теле», - приводит РИА Новости слова эксперта Каору Тэрасавы.
Для японских историков найденная маска - бесценный экспонат. На сегодня ученым известны всего три деревянные маски эпохи Яёй.
Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в городе-крепости Мецамор на территории Армении золотую гробницу с телами мужчины и женщины эпохи бронзового века.