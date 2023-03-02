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Археологи обнаружили в Армении древнюю золотую гробницу с телами мужчины и женщины

Ирина Елагина
04:53 02.03.2023
Сенсационную находку археологи раскопали в городе-крепости Мецамор: гробница датируется бронзовым веком, и чудо, что она не была разграблена.
Археологи обнаружили в Армении древнюю золотую гробницу с телами мужчины и женщины
© Фото: naukawpolsce.pl
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Золотые бусы и подвески из золота и сердолика обнаружили археологи в гробнице мужчины и женщины - жителей эпохи позднего бронзового века, во время раскопок в городе-крепости Мецамор в Армении. Гробница датируется  1300 – 1200 годы до нашей эры (это эпоха Рамсеса II в Египте), и чудо, что захоронение сохранилось в нетронутым. О сенсационной находке сообщает портал Nauka w Polsce

Археологи считают, что мужчина и женщина умерли вместе в возрасте 30-40 лет - их тела положили в гробницу одновременно, и с тех пор она больше никогда не вскрывалась.

«Смерть этих людей для нас загадка, мы не знаем причины, но все указывает на то, что они умерли одновременно, потому что нет никаких следов вскрытия гробницы», — отметил руководитель исследования, Кшиштоф Якубяк, профессор факультета археологии Варшавского университета.

Ученые считают, что это были супруги, причем знатного происхождения. Об этом свидетельствуют драгоценности, которые погребли вместе с ними: это более сотни бус и подвесок из золота и сердолика, напоминающих по форме кельтские кресты. 

Раскопки Мецамора, охраняемого археологического памятника-заповедника, ведутся с 1965 года и до сих пор не известно,  кто именно жил здесь во второй половине 2-го тысячелетия. Находки свидетельствуют, что это было огромное поселение, настоящая цитадель, окруженная массивными каменными блоками. Но население Мецамора было неграмотным, нет никаких текстов, что затрудняет процесс идентификации.

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