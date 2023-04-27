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Байден попался на использовании шпаргалки с вопросами и именами журналистов

Ирина Елагина
02:37 27.04.2023
На шпаргалку в руках американского президента обратили внимание журналисты New York Post.
Байден попался на использовании шпаргалки с вопросами и именами журналистов
© Фото: SHAWN THEW Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции с южнокорейским лидером Юн Сок Елем использовал шпаргалку с заранее составленными вопросами и именами журналистов, которые будут их задавать. На пользование президента подсказками обратили внимание журналисты New York Post: они увидели в руках Байдена листок с фотографией и вопросом представительницы Los Angeles Times.

«Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике - например, переориентацию производства полупроводников - с внешней политикой, основанной на альянсах?» - приводит РИА Новости один из вопросов, написанных в шпаргалке.

Чтобы Байдену было проще обращаться к журналистке, ему расписали ее имя и фамилию Кортни Субраманиан по слогам.

Ранее сообщалось, что 25 апреля Байден официально объявил о намерении сохранить полномочия хозяина Белого дома и участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Политолог Алексей Макаркин отметил, что американцам предстоит сложный выбор между Байденом, который старше, и Трампом, за которого «стремнее» голосовать.

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