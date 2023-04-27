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В Москве состоялась большая премьера военно-исторического сериала «Операция "Неман"»

Дария Сенникова
Вероника Волосунова
22:28 27.04.2023
В основе сериала о борьбе с немецкими диверсантами лежит величайший роман Владимира Богомолова «Момент истины». Это синтез драмы, шпионского детектива и триллера о советских контрразведчиках.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве прошла большая премьера остросюжетного военно-исторического сериала «Операция "Неман"». Над картиной работали сразу два канала - «Рен ТВ» и «Звезда».

В основе сериала легендарный роман Владимира Богомолова «Момент истины». Здесь звездный актерский состав, натурные съемки и новейшие технологии.

Алексей Кравченко, народный артист РФ, в сериале сыграл одну из главных ролей. Его герой - опытный и жестокий агент, вербовщик гитлеровской армии.

«Мищенко очень умный, очень четко знает психологию человека, но у него есть своя боль, из-за которой он встал на этот путь... я, как актер, пытаюсь оправдать своего героя... сыграть», - рассказал Кравченко.

Сюжет «Операция "Неман"» разворачивается на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии в августе 1944-го. Оперативно розыскная группа Управления контрразведки фронта ищет группу немецких диверсантов. Враги цепляются за любую возможность, чтобы остановить контрнаступление Красной армии.

Съемки сериала завершились в сентябре прошлого года. Сегодня была первая серьезная проверка фильма зрителями. Картина, ради которой объединили усилия сразу два канала «Рен ТВ» и «Звезда», уже завоевала две награды на кинофестивале стриминговых платформ: за самую оригинальную коллаборацию и за симпатию от СМИ.

О том, что перед командой стояла очень непростая задача говорит и генеральный продюсер фильма президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов. Заключалась она в том, чтобы создать идеальную пропорцию драмы, шпионского детектива и триллера.

«В основе лежит величайший роман, который обожает и руководитель "Рен ТВ" Владимир Тюрин, который, если честно, был инициатором проекта, а мы просто ему помогали. Я вообще очень благодарен команде проекта, нашим партнерам, потому что они реально вложились в кино очень серьезно. Ну и мы тоже, конечно. Я еще раз говорю, в основе был величайший роман, величайшая история, поэтому было очень легко работать», - заявил Пиманов.

В фильме «Операция "Неман"» объединяются традиции военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и трюками.

«Был такой эпизод, когда мы ходили по еловым иголкам, которые впивались в ноги. Уже практически ничего не чувствовали к концу смены, но .. это и счастье. Ничего не нужно придумывать», - поделился Александр Дуденков, исполнитель главной роли в сериале.

Оценить захватывающие экшн-сцены и тонко выверенный сценарий с необычайно хитрой игрой разведки можно будет уже в мае.

В прошлом году фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел».

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