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Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл кинофестиваль «Лучезарный ангел»

Сергей Лебедев
21:35 02.11.2022
Спортивная драма основана на реальных событиях 1945 года и рассказывает о легендарном турне московского «Динамо» в Великобританию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Традиционно в программу конкурса вошли ленты для семейного просмотра, которые знакомят с интересными темами, историческими фактами и позволяют по-новому взглянуть на хорошо известные вещи.

Спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» основана на реальных событиях 1945 года и рассказывает о легендарном турне московского «Динамо» в Великобританию. На фестивале картину представил актер Павел Крайнов, сыгравший известного советского комментатора Вадима Синявского.  

«Это не только кино про футбол и про великое турне, но это и кино про великое поколение людей, поколение победителей, наших мам, пап, бабушек и дедушек, которые прошли большую и страшную войну, которые в ней победили, которые восстанавливали нашу страну, побеждали в олимпиадах, формировали нашу культуру, искусство, кинематограф и выигрывали в Англии у лучших клубов. Именно про них снимали эту картину. Это дань памяти, дань уважения», - рассказал Павел Крайнов.

Всего в конкурсную программу вошла 131 картина из 17 стран мира: России, Великобритании, Италии, Франции, Швеции и других. Фестиваль завершится 7 ноября.

Напомним, ранее режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» - президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов - рассказал, что футбол в картине на самом деле стал фоном для истории о великом поколении, выигравшем Великую Отечественную войну.

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