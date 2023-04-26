В стране и мире Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку Игнат Далакян Под огнем националистов оказались Киевский и Куйбышевский районы Донецка. © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка 20 ракетами из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «07:50 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО», - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее украинские боевики обстреляли жилые кварталы Донецка снарядами натовского калибра. Националисты выпустили 25 снарядов 155-мм по улицам Киевского, Куйбышевского и Кировского районов города. Экспертное мнение и аналитика