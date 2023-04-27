Шеф-редактора Sputnik Литва Касема отпустили из тюрьмы под подписку о невыезде

При этом Касем будет находиться под полицейским надзором: присутствовать по месту прописки с 23:00 до 7:00 и два раза в неделю приходить отмечаться в участке.

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Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема отпустили из латвийской тюрьмы под подпиской о невыезде и полицейским надзором. Об этом сообщило агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.

р принял такое решение в четверг. Теперь журналист будет ожидать суда. Все это время он будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором», - говорится в тексте.

Полицейский надзор включает в себя строгое пребывание по месту прописки с 23:00 до 7:00 и необходимость отмечаться в полицейском участке дважды в неделю.

Напомним, журналиста задержали под новый год 30 декабря. Он прибыл в Латвию в связи с семейными обстоятельствами. Уже 5 января его арестовали и заключили под стражу, а затем отправили в рижскую Центральную тюрьму.

Захаров назвала произошедшее местью диктаторских режимов за его принципиальность, свободу и правду. Ранее журналист уже рассказывал о преследовании властей прибалтийских стран за его профессиональную деятельность.

В феврале Марат рассказал об ужасающих нечеловеческих тюремных условиях и ухудшении здоровья в связи с переводом в одиночную камеру.