В стране и мире Захарова отреагировала на задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема Игнат Далакян Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва. © Фото: Нина Зотина, РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает задержание в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема местью диктаторских режимов за его принципиальность. «Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», - написала Захарова в своем Telegram-канале. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва. Журналист приехал в Латвию 30 декабря по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Экспертное мнение и аналитика