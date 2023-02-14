Марат Касем рассказал об условиях его содержания в латвийской тюрьме

Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik содержался в ужасающих тюремных условиях, что сказалось на его здоровье - адвокат Касема называет его «критическим».

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Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем через своего адвоката вышел на связь и рассказал о нечеловеческих условиях содержания подследственных в рижской Центральной тюрьме. Возможность связи с внешнем миром появилась после того, как журналиста выпустили из камеры-одиночки.

«Сейчас лишь ночные кошмары напоминают о пребывании в том аду. Мне даже наконец лекарства выдали. Буду ждать течения, которое вынесет меня на свежий воздух. Знайте и никогда не сомневайтесь в моей способности его дождаться. Наш местный Азкабан и его быт заслуживают отдельного повествования», - написал Касем в письме редакции Sputnik Литва.

Ранее сообщалось о резком ухудшении здоровья Касема. Из-за содержания в одиночке обострились хронические заболевания - из-за подагры отказывают пальцы на ногах. Из-за проблем с дыханием ему приходится открывать в камере окно, при этом спать в шапке и верхней одежде, чтобы не замерзнуть.



Напомним, что Касем - гражданин Латвии и российский журналист, живущий и работающий в Москве. 30 декабря 2022 года он выехал в Латвию из-за тяжелой болезни бабушки и был арестован по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста пожилая родственница Касема умерла, и следственные органы разрешили ему присутствовать на похоронах.