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Экипаж пропавшего судна 30 minutes находится в африканской Джибути

Дарина Криц
19:56 27.04.2023
В этой стране экипаж встретится с консулом России, также он даст показания правоохранительным органам.
Экипаж пропавшего судна 30 minutes находится в африканской Джибути
© Фото: Reinhard Dirscherl imageBROKER.com Globallookpress
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Члены команды пропавшего судна 30 minutes в настоящее время сошли на берег в Восточной Африке - в Джибути. Состояние их здоровья удовлетворительное. Сообщается, что они едут в гостиницу и встретятся с консулом посольства России в этой стране. Об этом рассказал ТАСС капитан Дмитрий Чугуевский.

«Яхта пришла в Джибути. Ребята едут в гостиницу, их ждет российский консул в Джибути. Представители местных правоохранительных органов возьмут показания у членов экипажа, чтобы оповестить ведомства других стран, которые участвовали в поисках судна», - цитирует его агентство.

Данное прогулочное судно подверглось нападению в Красном море. Чугуевский сообщил, что в нейтральных водах, между островом Саудовской Аравии Румейн и архипелагом Йемена Ханиш, расположенным в 170 километрах к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, на них напали со стороны Йемена.

Владелец прогулочной яхты Чугуевский добавил, что неизвестные открыли огонь. При этом она смогла уйти, достигнув территориальных вод Эритреи. Там судно было задержано береговой охраной, но вскоре отпустила после выяснения, что экипаж подвергся нападению.

На борту находилось трое россиян и один гражданин Египта. Изначально судно направлялось в Джибути, планировав прибыть туда 19 апреля, но вскоре перестало выходить на связь.

Ранее о сложившейся обстановке «Звезде» рассказала жена капитана яхты. На тот момент ситуацию с пропавшим судном прорабатывали на уровне посольства. Информации от предполагаемых захватчиков не поступало.

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