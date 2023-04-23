На пропавшее в Красном море судно с россиянами могли напасть пираты

Судно вышло из Саудовской Аравии почти семь дней назад, к среде оно должно было прибыть в Джибути.

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Жена капитана яхты «30 minutes», пропавшей в Красном море, рассказала «Звезде», что судно могли атаковать пираты.

По словам Надежды Расиной, ее супруга наняли перегнать яхту. Кроме него на борту находились матрос и его жена, которая решила составить ему компанию. Все трое являются гражданами РФ.

Женщина рассказала, что от агентов из Саудовской Аравии поступило сообщение о том, что они установили контакт со службой, которая является посредником, помогает в освобождении людей от пиратов. С этой службой, предположительно, связались пираты, однако впоследствии связь оборвалась.

«Мы не знаем, где именно на них напали пираты. Возможно, это произошло на территории Саудовской Аравии», - сказала Расина.

В Саудовской Аравии обещали выслать на поиски вертолет и предоставить спутниковые снимки, но пока этого сделано не было.

Позже Расина уточнила, что на данный момент у береговой охраны есть информация о том, что россиян захватили пираты. Женщина добавила, что ожидается начало переговоров.

Судно вышло из порта в Саудовской Аравии с 17 на 18 апреля и 19 числа должно было прибыть в Джибути. Но с тех пор связи с россиянами нет.