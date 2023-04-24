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Жена капитана захваченной в Красном море яхты рассказала о процессе освобождения

Алексей Курильченко
15:42 24.04.2023
На данный момент родные капитана находятся «в режиме ожидания» - ситуация прорабатывается на уровне посольства.
Жена капитана захваченной в Красном море яхты рассказала о процессе освобождения
© Фото: Manfred Bail, imagebroker, Globallookpress
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Жена капитана яхты 30 minutes, предположительно захваченной пиратами в Красном море, рассказала «Звезде» о сложившейся обстановке. На данный момент ситуацию с пропавшим судном прорабатывают на уровне посольства, однако никакой информации от предполагаемых захватчиков не поступало.

«Мы везде обращались, все обещают помочь, о результатах поисковых нам пока не сообщают. В последний раз мы с мужем были на связи с понедельника на вторник, сообщал, что ранним утром собираются выходить из этого места. Конкретно к нам от пиратов ничего не поступало - ни требований, ни выкупа. Мы знаем только одно - судно не затонуло», - рассказала Надежда.

Напомним, судно вышло из порта в Саудовской Аравии с 17 на 18 апреля и 19-го числа должно было прибыть в Джибути. Однако после этого связь пропала. Надежда предполагает, что на яхту могли напасть пираты. Женщина добавила, что ожидается начало переговоров.

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