Путин заявил о готовности РФ помочь Турции в восстановлении после землетрясений

Помощь может быть оказана в виде необходимых для восстановительных работ материалов.

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Россия готова оказать Турции помощь материалами в восстановлении государства после землетрясений в начале этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

«Мы готовы помочь материалами и всем, что необходимо для строительства и восстановления инфраструктуры», - заявил Путин.

Президент России также напомнил об уже оказанной Россией помощи в виде полевого госпиталя, в котором медпомощь получили более 13 тысяч турецких граждан.

Напомним, в начале февраля текущего года в Турции произошло несколько сильнейших землетрясений, в результате которых погибли более 50 тысяч человек. В ряде провинций уничтожено более 84 тысяч зданий. На юго-востоке Турции появился гигантский тектонический разлом. В стране был объявлен национальный траур.