Гигантский тектонический разлом на юго-востоке Турции показали вблизи
В Сети появились кадры, которые вблизи показывают гигантский разлом, образовавшийся в турецкой провинции Хатай после землетрясения. На нем виден огромный овраг, засыпанный кусками осадочных пород.
Разлом образовался на юго-востоке Турции, недалеко от деревни Тепехан, и разделил напополам оливковое поле площадью порядка 35 гектаров. В ширину разлом составляет 30 метров, в длину - более 200 метров.
В провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях и повлекли за собой многочисленные разрушения. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали свыше 41 тысячи человек, более ста тысяч получили ранения.
Ранее Роскосмос показал спутниковые снимки тектонического разлома в провинции Хатай.