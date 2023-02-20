Гигантский тектонический разлом на юго-востоке Турции показали вблизи

© Видео: Mehmetali_Onel Twitter © Фото: Mehmetali_Onel Twitter

В Сети появились кадры, которые вблизи показывают гигантский разлом, образовавшийся в турецкой провинции Хатай после землетрясения. На нем виден огромный овраг, засыпанный кусками осадочных пород.

Разлом образовался на юго-востоке Турции, недалеко от деревни Тепехан, и разделил напополам оливковое поле площадью порядка 35 гектаров. В ширину разлом составляет 30 метров, в длину - более 200 метров.

В провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях и повлекли за собой многочисленные разрушения. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали свыше 41 тысячи человек, более ста тысяч получили ранения.

Ранее Роскосмос показал спутниковые снимки тектонического разлома в провинции Хатай.