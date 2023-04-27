Артиллерия ЮВО поразила пункт дислокации иностранных наемников на Марьинском направлении

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Артиллеристы Южного военного округа поразили пункт дислокации наемников на Марьинском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллеристами ЮВО огневым налетом удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников в районе поселка Горняк на Марьинском направлении», - сказал он.

В районе Карловки реактивный взвод артиллерийской бригады ЮВО уничтожил командный пункт украинской мотопехотной бригады.

Астафьев добавил, что российская авиация нанесла удары по опорным пунктам и пункту временной дислокации украинских боевиков в районах Григоровки и Белогоровки. Также наши артиллеристы ударили по позициям неприятеля в районах Верхнекаменска, Спорного, населенного пункта Клебан-Бык и Авдеевки.

Начальник пресс-центра рассказал о потерях вооруженных формирований Украины в технике. Уничтожены более пяти единиц автомобильной техники подвоза, два бронетранспортера, 100-мм артиллерийское орудие МТ-12, 120-мм миномет и пикап.

Ранее Минобороны России сообщило об овладении еще четырьмя кварталами Артемовска и о ночном ударе высокоточным оружием, который не дал морпехам противника выдвинуться в район боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.