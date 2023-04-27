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Минобороны России сообщило об овладении еще четырьмя кварталами Артемовска

14:17 27.04.2023
Кварталами овладели штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ, которые сковывают противника на северной и южной окраинах города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В МО РФ рассказали о продвижении российских войск в городе Артемовск. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск», - сказал на брифинге 27 апреля представитель российского оборонного ведомства.

Конашенков отметил, что штурмовиков поддерживают подразделения ВДВ  - наши десантники сковывают неприятеля на северной и южной окраинах города.

В данный район российская авиация совершила четыре вылета, артиллерия выполнила 59 огневых задач. Конашенков озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины на Донецком направлении. По его словам, в живой силе потери украинской стороны превысили 400 человек. Уничтожены две украинские БМП, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе Новгородского уничтожена американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери неприятеля составили до 60 человек. Уничтожены несколько единиц украинской военной техники, включая бронетранспортер, боевую машину ЗРК «Тор-М1», три автомобиля, американскую буксируемую гаубицу М777. Также в ДНР уничтожены склады боеприпасов украинской мехбригады. На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 30 боевиков. Уничтожены четыре пусковые установки украинского ЗРК С-300, одна германская зенитная самоходная установка Gepard, два автомобиля, две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении в Луганской народной республике и в Харьковской области пресечены действия четырех украинских разведгрупп. Суточные потери неприятеля в живой силе на данном направлении составляют до 110 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град». На Краснолиманском направлении потери противника превысили 70 человек. Уничтожены украинская боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, САУ «Гвоздика».

В новой сводке о проведении специальной военной операции сообщается и о ночном ударе высокоточным оружием, который не дал морпехам противника выдвинуться в район боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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