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МО РФ: удар высокоточным оружием не дал морпехам противника выдвинуться в район боевых действий

14:15 27.04.2023
Ночью был нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В Минобороны России сообщили о сосредоточенном ударе высокоточным оружием по пунктам дислокации вражеских резервов. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Удар был нанесен ночью высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Все назначенные цели были поражены. В результате действий наших Вооруженных сил было предотвращено выдвижение подразделений украинских морских пехотинцев в районы боевых действий.

Также в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. На окраинах города противника сковывают подразделения Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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