Адвокат Алешкин оценил дальнейшие перспективы Блиновской

По словам правоведа, судьба блогера будет зависеть от нее самой.

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Адвокат Андрей Алешкин в беседе со «Звездой» дал оценку ситуации задержания блогера Елены Блиновской.

«Это решение ожидаемое и предсказуемое. Оно основано на законности, обоснованности и исходило из позиции, которая началась у государства, именно наведения порядка в инфобизнесе, который сегодня, с моей точки зрения, находится в "серой зоне"», - сказал адвокат.

По мнению эксперта, это был не первый звонок. Согласно словам адвоката, были и другие ситуации с инфоцыганами.

«Я думаю, что тенденция продолжится. Что касается самой Блиновской, я думаю, что будут разбирать по существу, будет обвинение и будет суд», - сказал Алешкин.

Адвокат рассказал, что дальнейшая судьба Елены Блиновской будет зависеть от нее самой и ее позиции, в том числе и наказание.

«Будет ли оно суровым, или оно будет все-таки адекватным. Все будет зависеть от нее самой», - считает адвокат.

Напомним, сегодня Елена Блиновская была задержана под Смоленском при попытке пересечения границы с Белоруссией. Сообщается, что у блогера был куплен билет в Казахстан.

В отношении блогера Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным прокуратуры Москвы, сумма неуплаченных налогов инфоцыганки составляет более 918 миллионов рублей.