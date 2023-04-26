При пожаре в поселке Сосьва погиб один человек, сгорели более 90 строений

© Фото: ГУМЧС России по Свердловской области

Жертвой страшного пожара в поселке Сосьва в Свердловской области стал один человек, среди пострадавших десятки жителей этого населенного пункта, лишившиеся своих домов и хозпостроек. МЧС России обнародовало предварительные данные о последствиях пожара в Сосьве.

«Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший», - сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в поселке городского типа Сосьва в Свердловской области произошел крупный пожар. Возгорание началось с сухостоя, после чего пламя перекинулось на хозяйственные постройки и жилые дома. Жители пытались справиться с огнем самостоятельно, но в итоге пришлось привлекать несколько отрядов службы пожаротушения - это порядка 120 человек и шесть пожарных поездов РЖД и вертолет МЧС и Росгвардии.

В МЧС отмечают, что работа пожарных в Сосьве сопряжена с рядом трудностей. Во-первых, огонь стремительно распространяется из-за сухой травы, во-вторых, пламя разгоняют порывы ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, в поселке нет водоемов, и для подачи воды к месту тушения пришлось тянуть пожарные рукава - проложить магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра.