В стране и мире Пожар в поселке Сосьва локализовали на площади 9 000 «квадратов» Игнат Далакян По данным МЧС РФ, удалось спасти 1 200 домов от огня. © Фото: mchs66 Telegram Читайте нас на: Пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9 000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. Согласно данным ведомства, от огня удалось отстоять около 1 200 домов. Стремительному распространению возгорания способствовало большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 м/с, а также отдаление от водоисточников. Сообщается, что к месту тушения пожара спасатели проложили магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 километра. Ранее в МЧС сообщили, что один погибший был обнаружен в результате крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Согласно сообщению ведомства, на борьбу с бедствием были задействованы около 120 человек, шесть пожарных поездов, а также вертолет МЧС и Росгвардии. Экспертное мнение и аналитика