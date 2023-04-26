Пожар в поселке Сосьва локализовали на площади 9 000 «квадратов»
По данным МЧС РФ, удалось спасти 1 200 домов от огня.
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Пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9 000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Согласно данным ведомства, от огня удалось отстоять около 1 200 домов.
Стремительному распространению возгорания способствовало большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 м/с, а также отдаление от водоисточников.
Сообщается, что к месту тушения пожара спасатели проложили магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 километра.
Ранее в МЧС сообщили, что один погибший был обнаружен в результате крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Согласно сообщению ведомства, на борьбу с бедствием были задействованы около 120 человек, шесть пожарных поездов, а также вертолет МЧС и Росгвардии.