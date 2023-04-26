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Расчеты «Искандер-М» ВС Белоруссии обучились применению тактических спецбоеприпасов на полигоне ЮВО в России

10:00 26.04.2023
Белорусские военнослужащие показали отличные результаты и подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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На одном из полигонов ЮВО с 3 апреля проходили обучение расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» Вооруженных сил Белоруссии.

Обучающиеся совершенствовали практические навыки подготовки ракетного комплекса к применению, тренировки его развертывания и проведения учебно-боевых пусков. Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М».

Как сообщает МО РФ, военнослужащие ВС Белоруссии проявили максимум старания и показали отличные результаты, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Белоруссия получила комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты.

А «Звезда» показала, как «Искандеры» уничтожают объекты противника с дальнего расстояния.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов.

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