Армия Расчеты «Искандер-М» ВС Белоруссии обучились применению тактических спецбоеприпасов на полигоне ЮВО в России Белорусские военнослужащие показали отличные результаты и подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: На одном из полигонов ЮВО с 3 апреля проходили обучение расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» Вооруженных сил Белоруссии. Обучающиеся совершенствовали практические навыки подготовки ракетного комплекса к применению, тренировки его развертывания и проведения учебно-боевых пусков. Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М». Как сообщает МО РФ, военнослужащие ВС Белоруссии проявили максимум старания и показали отличные результаты, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Белоруссия получила комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты. А «Звезда» показала, как «Искандеры» уничтожают объекты противника с дальнего расстояния. Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика