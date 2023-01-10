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Цель за сотни километров: как «Искандеры» уничтожают объекты противника с дальнего расстояния

Наталья Панталёва
05:00 10.01.2023
Перехватить выпущенные «Искандерами» ракеты не способна ни одна система ПВО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По бездорожью ракетный комплекс «Искандер» выезжает из укрытия на стартовую позицию. На нем накидка — маскировочное покрытие, которое помогает сделать огромную установку незаметной. Координаты цели выявлены разведкой. Расчету поставлена задача —  подготовить комплекс  для удара по объектам ВСУ. Это могут быть подземные бункеры или командные пункты, аэродромы, склады техники и боеприпасов, расположенные за сотни километров. 

«После получения команды на пуск, расчет приходит на стартовую позицию, заранее подготовленную. По прибытию мы проверяем угол, крен, под которым встала машина, и дальше выполняется боевая работа», — рассказывает военнослужащий.

Командно-штабную машину называют мозгом всего комплекса. Именно здесь командир батареи на компьютер получает координаты о том, где находится живая сила противника, в том числе, иностранные наемники.

«Получая координаты противника, произвожу расчет дальности азимута до цели, вывожу пусковую установку к нанесению ракетного удара, осуществляю пуск», — поясняет командир батареи Артем.

В боевое положение установка приводится за считанные минуты. Дальность удара «Искандера» достигает до пятисот километров. Ракета стартует вертикально, чтобы как можно скорее преодолеть разгонный, самый уязвимый и заметный, участок полета. Мощная и маневренная ракета с огромной скоростью летит вверх и скрывается за облаками. Перехватить ее не способна ни одна система ПВО.

«Эмоции (после пуска. — Прим.ред.) все положительные, потому что смогли выполнить поставленную задачу. Помогли поразить важные цели, которые были даны вышестоящим командованием и смогли сохранить жизни наших товарищей», — отмечает военнослужащий.

Ракетчики служат здесь с февраля — с самого начала специальной военной операции. У некоторых военнослужащих есть награды от президента — за профессионализм и мужество. Командир батареи удостоился медали Жукова.

Цель поражена через шесть минут. Оружие зарекомендовало себя как грозное и эффективное. Успешные и высокоточные пуски и уничтожение сил противника — тому подтверждение.

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