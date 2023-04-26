Замглавы МЧС РФ Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары

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Заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Илья Денисов прибыл в Свердловскую область, где спасатели борются с масштабными пожарами.

В настоящее время пожарные локализовали возгорания в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева, продолжаются работы по ликвидации. К борьбе со стихией привлечены более 380 человек и 112 единиц техники, включая пожарные поезда.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что пожар в поселке Сосьва был локализован на площади 9 000 квадратных метров. От огня удалось отстоять около 1 200 домов. Известно об одном погибшем.