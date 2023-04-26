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Китайские читатели восхитились поступком Путина

Марина Крижановская
18:31 26.04.2023
Один из них написал, что опыт замораживания российских активов продемонстрировал мировому сообществу ненадежность западных партнеров.
Китайские читатели восхитились поступком Путина
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
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Китайские читатели встретили восторгом решение президента России Владимира Путина о передаче управления иностранными активами.

Один из комментаторов написал, что «давно пора ответить им (Западу. - Прим. ред.) взаимностью», и призвал США посмотреть, что «Россия предприняла действия против тебя и твоих приспешников», а также поторопиться и ввести очередные санкции.

Своим мнением китайцы поделились под статьей в издании «Гуаньча». Один из них написал, что ради своей репутации некоторые мировые лидеры занимаются причинением вреда себе.

«Поддерживаю президента Путина. Больше всего я не люблю, когда некоторые лидеры следуют принципу "врежу себе, чтобы откормить врага" ради своей так называемой "репутации"», - указано под опубликованным материалом.

Другой комментатор написал, что опыт замораживания активов России продемонстрировал мировому сообществу ненадежность данных партнеров.

«Опыт захвата российских активов европейскими и американскими сторонами показал миру дух ненадежности Европы и США», - приводится данный комментарий.

Напомним, вечером 25 апреля Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов. Указано, что это последует в случае «лишения Российской Федерации и (или) российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территориях иностранных государств, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия».

Позднее стало известно, что Росимущество получило во временное управление иностранные доли в «Юнипро» и «Фортуме». 

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