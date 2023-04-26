Непомнящий уступил Лижэню, сравняв счет в 12-ой партии шахматного матча

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Российский шахматист Ян Непомнящий провел 12-ую партию шахматного матча. Напомним, он соревнуется с китайским шахматистом Дином Лижэнем за мировую шахматную корону.

Их встреча окончилась победой китайского игрока. Счет партии сравнялся и стал 6:6. Россиянин Непомнящий был близок к победе, но допустил серию ошибок. Победа могла гарантировать ему титул чемпиона мира.

Непомнящему и Лижэню предстоит провести еще две партии. Следующая состоится завтра, 27 апреля. Титул чемпиона мира получит тот из них, кто первый наберет 7,5 очков.

Ранее в седьмой партии Непомнящий обыграл Лижэня. Турнир проходит в столице Казахстана. Призовой фонд турнира составляет два миллиона долларов.

В июле 2022 года норвежец Карлсен отказался от матча с россиянином Непомнящим за мировую шахматную корону, обладателем которой он является в настоящее время.