Норвежец Карлсен отказался от матча с россиянином Непомнящим за мировую шахматную корону

Норвежец еще в прошлом году отмечал, что его участие в чемпионском матче маловероятно.

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Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался принимать участие в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Карлсен еще в прошлом году отмечал, что его участие в чемпионском матче маловероятно.

«Мое решение остается в силе. Решение меня устраивает. Я много думал над этим в течение длительного времени, более полутора лет. Я говорил с людьми из команды, я говорил с FIDE, я говорил с Яном, и я сказал им, что у меня нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира», - приводит слова норвежского шахматиста сайт его спонсора Unibet.

Так, Карлсен рассказал, что озвучил свое решение руководству Международной шахматной федерации (FIDE) в Мадриде. По его словам, в FIDE ему назвали несколько встречных предложений, некоторые из них ему понравились, однако спортсмен все равно не согласился играть в матче. Вместе с тем шахматист не стал раскрывать подробности этих предложений.

Напомним, шахматист из России Ян Непомнящий обыграл польского соперника Яна-Кшиштофа Дуду в шестом туре турнира претендентов в Мадриде. Партия завершилась на 35-м ходу.