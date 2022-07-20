Спорт Спорт Спорт

Норвежец Карлсен отказался от матча с россиянином Непомнящим за мировую шахматную корону

Елизавета Потейчук
13:45 20.07.2022
Норвежец еще в прошлом году отмечал, что его участие в чемпионском матче маловероятно.
Норвежец Карлсен отказался от матча с россиянином Непомнящим за мировую шахматную корону
© Фото: JACEK PRONDZYNSKI, FOTOPYK, Globallookpress
Читайте нас на:

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался принимать участие в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Карлсен еще в прошлом году отмечал, что его участие в чемпионском матче маловероятно.

«Мое решение остается в силе. Решение меня устраивает. Я много думал над этим в течение длительного времени, более полутора лет. Я говорил с людьми из команды, я говорил с FIDE, я говорил с Яном, и я сказал им, что у меня нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира», - приводит слова норвежского шахматиста сайт его спонсора Unibet.

Так, Карлсен рассказал, что озвучил свое решение руководству Международной шахматной федерации (FIDE) в Мадриде. По его словам, в FIDE ему назвали несколько встречных предложений, некоторые из них ему понравились, однако спортсмен все равно не согласился играть в матче. Вместе с тем шахматист не стал раскрывать подробности этих предложений.

Напомним, шахматист из России Ян Непомнящий обыграл польского соперника Яна-Кшиштофа Дуду в шестом туре турнира претендентов в Мадриде. Партия завершилась на 35-м ходу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:33 В стране и мире
Лавров заявил, что географические задачи спецоперации теперь не ограничиваются Донбассом
12:30 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении пусковой установки комплекса ВСУ Harpoon производства США
09:00 Армия
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
10:16 В стране и мире
Киргизия перешла на торговые взаиморасчеты с Россией в рублях
05:40 Армия
Видео
Контрбатарейная борьба: как артиллерия НМ ЛНР наносит удары по позициям ВСУ
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.