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Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии за титул чемпиона мира по шахматам

Ян Брацкий
16:46 18.04.2023
Призовой фонд турнира в Астане составляет $2 млн, победитель получит 60% от суммы, если выиграет без тай-брейка.
Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии за титул чемпиона мира по шахматам
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одолел китайца Дин Лижэня в седьмой партии за мировую шахматную корону. Турнир проходит в Астане. В победной для себя партии Непомнящий играл белыми.

Противники пожали друг другу руки на 37-м ходу, когда Непомнящий поставил оппонента в безвыходную ситуацию. Теперь россиянин ведет в поединке со счетом 4-3, пишет «Спорт-экспресс». В ближайший четверг Дин Лижэнь получит возможность отыграться. Россиянин сыграет черными и это будет восьмая партия.

Ранее стало известно, что федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации. За это проголосовали 29 делегатов из 36. Решение приняли в рамках Азиатского шахматного саммита в Абу-Даби. Окончательный переход назначен на 1 мая 2023 года.

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